Esperanza Aguirre vuelve a la política tres horas después de dimitir

Hoy a las 17.00 horas Esperanza Aguirre anunciaba su dimisión de todos sus cargos a causa del entramado corrupto en el PP de Madrid. Pero apenas tres horas después, y sin avisar, ha reaparecido en la sala para anunciar a los periodistas que volvía a la política.

"Necesitaba aire fresco. Descansar. Meditar sobre mis errores y mi vida en general. Y aunque la política me mata, he decidido volver. Pero no por mi. Lo hago por vosotros. Y por España" ha aclarado Aguirre.