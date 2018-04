Estudio del MIT afirma que el 70% de personas no lee más allá del titular

Pese a que la mayoría de creadores de contenido en Internet ya lo sospechaba, el Massachusetts Institute of Technology ha confirmado en su recién publicado paper “Internet reading: an approach into deep focus in population over 20, except for the crack consumers” que la mayoría de lectores de noticias en Internet no retiene nada más allá del titular y, como mucho, subtitular.

El estudio llevado a cabo sobre una muestra de población de más de doscientas cincuenta mil personas ha desvelado que, en caso de considerar el tema interesante, sólo un 20% pasará del primer párrafo, mientras que apenas el 1% llegará hasta el final de texto sin cerrar la pestaña o clicar por error en un banner pornografico.

Sólo una minoría, inferior al 5% según los autores, mantendrá su atención intacta pasadas las primeras 100 palabras. Aunque aseguran que, debido a una posible desviación estadística en sus cálculos, el porcentaje podría ser todavía menor. Un dato que asusta y horroriza a los creadore…¿Hola? ¿Hay alguien ahí?¿Nadie, verdad? No, si ya. Aquí uno dejándose los cuernos, leyendo documentación científica de mierda que no interesa ni a los tipos que han hecho el estudio, pero tienen que publicar algo para mantener la beca y poder subsistir a base de pollo frito y Frosties, y encima la gente no pasa del tercer párrafo. Eso sí la mayoría soltará su chistecito preparado en Twitter o, peor, vomitará moralinas de pollavieja rollo “La plaga millenial”, “La juventud no sabe concentrarse” o “Muy acertado El Roto”. A la mierda.

