Un estudio demuestra que los Reyes Magos son Borbones

Existen unos genes más esparcidos por la faz de la tierra que los de Gengis Khan, los Borbónicos. Un factor provocado, seguramente, por la afición de sus portadores al fornicio y a la generación de los hijos ilegítimos como si fuesen Pokèmons de sangre azul. No es de extrañar que aparezcan parientes hasta en el Lejano Oriente.

Así lo demuestra un estudio de la Universidad de Westminsterbridge que indica que Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar estarían entre los posibles candidatos al trono de España.

“Que trabajen un solo día a la año es bastante peculiar, además, esto daría más sentido a las buenas relaciones de Juan Carlos I con los jeques de Arabia, pura camaradería entre hermanos de sangre. Y para todos los escépticos que sacan el tema de Baltasar, sólo hay que leer las crónicas de la época de Isabel II y su afición al mamporro para atar cabos.”

El estudio remarca la existencia de otros factores decisivos a la hora de relacionar a los Reyes Magos con la rama Borbónica: “La noche de Reyes llegan a cada casa, se beben nuestro mejor whisky, se comen nuestras galletas y todos los españoles les dan las gracias cuando en realidad no han hecho nada, ya que son los padres los que ponen los juguetes. ¡Si eso no es de Borbón, que me aspen!”, asegura en autor.