Un viejo fax encontrado por un funcionario en un almacén del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente parte como favorito para representar a España en el Festival de Eurovisión que se celebrará en Portugal en 2018.

El fax, de la marca Canon, participaría con su éxito ‘Do it for your tóner’. “No te sé decir qué modelo es, porque se le cayó la pegatina”, declaró su descubridor y ahora representante Félix Ruipérez, “pero cuando lo enchufé a ver si funcionaba hizo unos ruidos que enseguida me parecieron un temazo”.

Una representante de RTVE que prefirió conservar el anonimato aseguró que en el ente están muy ilusionados con este participante que, según creen, “superará casi seguro a Manel” e, incluso “podría llegar a los 34 puntos”.

“Al final dependerá mucho de la coreografía”, explica Ruipérez. “Yo creo que si lo subimos a una silla con ruedas puede moverse bastante bien, pero tengo que ver si queda alguna que las tenga todas, que por ahora no he encontrado”.

Por lo pronto, las casas de apuestas ya consideran al fax un firme candidato a superar a los 8 puntos de El sueño de Morfeo, los 15 de Edurne o los 18 de las ketchup. En RTVE por ahora se mantienen cautos y prefieren tomárselo con calma. “Los 55 puntos de Chikilicuatre están ahí. Son una barrera que parece infranqueable, pero, quién sabe, tal vez sea nuestro año”.