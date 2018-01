Felipe González decora su habitación con pósters de Albert Rivera

El ex presidente ha hecho público su amor incondicional por Rivera y asegura estar pasando por una segunda adolescencia. “Cada vez que le veo tengo mariposillas en el estómago y cuando le escucho hablar se me erizan los pezones, me hace perder la cabeza”, declaraba González.

“Tengo que reconocer que cada vez que dice IBEX 35, mojo los calzoncillos”, declaraba el ex presidente.

El fanatismo de Felipe González le ha llevado a crear el club de fans de Rivera del cual es presidente. “Los Riverers no nos perdemos un mitin suyo, una vez me miró y fue super fuerte”, declaraba González.

“Una vez coincidimos en un evento y vino a hablar conmigo, ¡qué fueerte! Me pasé cinco días con taquicardia”, declaraba el ex presidente.

La pasión de González no se limita sólo a decorar su habitación. El club de fans ha lanzando también una línea de productos: “Tenemos carpetas forradas, hemos hecho camisetas, calzoncillos y braguitas para llevar a Albert bien cerca”, declaraba González.