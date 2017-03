Forocoches elegirá al próximo presidente del Gobierno

Tras el subidón que provocó el éxito de la campaña de voto masivo para elegir al ganador de Got Talent, Forocoches ha decidido ir un paso más allá para demostrar su fuerza. La comunidad de shurmanos ha hecho pública su intención de influir en las próximas elecciones generales y forzar la victoria de uno de los candidatos de su elección.

“Estamos pensando en volver a elegir a Rajoy, pero eso sería trollear demasiado al país. Así que nos decantamos por Risto Mejide. A ver si así se le quita el cabreo con nosotros”, comenta un usuario de la famosa web.

Los partidos políticos, siempre a la última en estas cosas de las redes sociales e internet, ya han declarado “¿foroqué? No, no lo conocemos, los modems de 46k de nuestra see no debe funcionar bien”.

Por el momento, el principal afectado por este posible pucherazo digital, el PP, se muestra tranquilo y asegura que no le dan miedo las campañas de votación: “nosotros tenemos a las familias de derechas, que procrean más y también van a votar en masa. Además, somos de respetar las tradiciones, y lo de pucherazo llevamos décadas haciéndolo en Galicia. Sería hipócrita criticar ahora a las nuevas generaciones por ello.”