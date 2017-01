Froilán, destrozado al descubrir que los Reyes no son sus padres

La velada de reyes siempre es una noche mágica para los más jóvenes de la casa. Por desgracia, este año no será así para el apuesto Felipe Juan Froilán de All Saints, a quien ha sido revelado un recóndito secreto: que los reyes no son sus padres.

"Primero me dijisteis que los reyes son los padres. ¿Y ahora me decís que no, que son los tíos?! ¡¿Qué clase de broma retorcida es esta?! ¡¿Soy o no soy el puto príncipe?! ¡Dejad de jugar conmigo!", espetó Froilán a Marichalar.

Los reyes son los padres, pero los reyes no son sus padres. Al parecer, la díscola trayectoria de Froilán sería fruto de su dificultad para comprender esta paradoja.

Fiestas, disparos, insultos, ataques a familiares con pinchos morunos... Nada tendrían que ver con su genética borbónica, puesto que en la familia "nunca" "nadie" ha "disparado" a "nadie" ni "mucho menos" a "alguien" de la "familia" (como Juan Carlos, que "no" mató su hermano).

"Creía que era el heredero al trono. Por eso me comportaba como un déspota extravagante. Mi forma de actuar ha sido intolerable. Ahora deberé asesinar a todos los que están por delante de mí en la línea de sucesión para continuar con este comportamiento", afirma Froilán.

La noche del seis de enero se prevé tensa en el hogar de los Marichalar. Ahora son dos los habitantes de la casa que conocen el secreto de que los reyes magos son una fantasía. La única que queda por descubrir la verdad es la Infanta Elena.