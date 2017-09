La Generalitat planea dejarse invadir por Andorra con tal de lograr la independencia

Votación el 9N, manifestaciones masivas, imposibilidad de hacer un referéndum... El gobierno catalán ha intentado de todo con tal de conseguir una votación por la independencia. Sólo queda montar unas elecciones plebiscitarias (que al paso que vamos no sabemos si son, no son, lista con políticos, sin políticos, con Mas de President, con Raül Romeva de President…). Pero esta no es la última carta que Mas tiene guardada en la manga.

Según unos papeles confidenciales encontrados en un container cerca del Palau de la Generalitat (en el container del papel, que si no Ada se enfada), el gobierno catalán está planteando una estrategia para conseguir la independencia vía golpe militar. ¿Asaltar Madrid? ¿Okupar La Zarzuela ahora que todos están de vacaciones? Nada de eso. Catalunya planea dejarse invadir por Andorra.

Catalunya será reclamada como “zona de expansión vital del pueblo andorrano”

Según el plan, en caso de que el plebiscito no funcione, el grueso del ejército andorrano (tres señores, la bisabuela del alcalde de la Seu y unas ochocientas ovejas) y su división blindada (un SEAT málaga recubierto con chapa metálica) entrarán por la Avenida Meridiana y se harán con el poder. Catalunya será reclamada como “zona de expansión vital del pueblo andorrano” y anexionada al país de los Pirineos.

A fin de hacer más creíble la farsa, la senyera catalana se verá levemente modificada. Las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo pasarán a ser barras de Toblerone en un tono “rojo queso de bola” sobre fondo amarillo “cartón de Camel”.

¿Qué gana Andorra con todo esto? En primer lugar, una acceso al mar mediterráneo para mejorar su posición geoestratégica. También, la libre circulación de sus vehículos por territorio catalán (hasta ahora permitida sólo en la zona alta de Barcelona). Los políticos catalanes, además de independizarse de España, le dan una alegría a Pujol, que ya no podrá ser abucheado por tener cuentas en Andorra.

En el terreno social, una vez concluida la anexión, Andorranos de toda la vida como la Baronesa Thyssen, Montserrat Caballé y Marc Márquez, apoyarán abiertamente la causa. Los símbolos nacionales se verán levemente alterados y el el gobierno se verá trasladado al edificio de Caldea. Pero qué más da. Visca el Barça i visca Andorra!