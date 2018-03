El Gobernador del Banco de España ejecutará a pensionistas personalmente

Esta mañana el Gobernador del Banco de España ha vuelto a hacer unas declaraciones bastante polémicas. Tras echar en cara a los pensionistas no haber ahorrado lo suficiente a lo largo de su vida para no depender íntegramente de su pensión, ahora ha ido un paso más allá al afirmar que él mismo ejecutará a pensionistas para que el resto se reparta la pensión de los fallecidos

Ante el revuelo causado por tal declaración, el Gobernador se ha mostrado sorprendido: 'Los vikingos o los aztecas cometían sacrificios humanos para los dioses. Yo pretendo hacerlo para contribuir a que las pensiones suban y resulta que soy el malo Cuánta hipocresía'.

Visiblemente molesto también ha declarado que 'No os gustan las pensiones actuales, no os gusta ahorrar, no os gusta que os maten, no os gusta nada, cojones. Yo solo trato de aportar soluciones ¿Qué hacéis vosotros, parásitos? Qué bien se vive con una pensionaza de 700€ tras casi 40 años trabajando ¿Eh? Pero luego las soluciones que las busque otro'.

Tras finalizar la rueda de prensa, el Gobernador se subió a lomos de su caballo 'Muerte' y se fue agitando una espada en busca de pensionistas.