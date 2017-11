El Gobierno no entra en juicios de valor sobre el envío a prisión de los exconsellers porque está muy ocupado robando

Esta mañana el Gobierno ha difundido un escueto comunicado de prensa en el que aclara que sus cargos no perderán tiempo emitiendo juicios de valor sobre el auto que envía a prisión a Junqueras y siete exconsellers ya que 'actualmente estamos muy ocupados robando'.

El comunicado ofrece una breve explicación del punto de vista del Gobierno: 'La gente cree que trincar de los fondos públicos es algo tan simple como ir al banco y salir de allí con un carretillo lleno de billetes de 500€. Pues no, requiere de todo un entramado en el que están envueltos cargos, contable, gestores, tesoreros y demás. A esa gente hay que organizarla y eso lleva tiempo, que Roma no se saqueó en dos días'.

Fuentes anónimas del Gobierno reconocen que aunque no entren a valorar el auto judicial, todo el tema les viene bastante bien ya que 'estamos robando a tres manos y aquí nadie se entera o le importa. Yo mismamente tengo en casa tantos billetes que ni sé qué hacer con ellos. Hasta los uso como arenero para el gato, caga en los billetes y luego los tiro, total, tengo de sobra y me da pareza ir a comprarle tierra'.

Otra fuente afirma que 'cuando esto se termine igual nos echamos sobre los vascos para seguir distrayendo. En principio no han hecho nada, pero a ver, son vascos, algo tramarán'. 'Que si no tiramos de Venezuela otro año más, que habrán pasado muchas cosas porque allí estos últimos meses y aún no hemos gastado ese cartucho'.