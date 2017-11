El Gobierno español aplica el 155 a Bélgica

Esta mañana el Gobierno ha anunciado a través del Ministerio del Interior que aplicará el artículo 155 a Bélgica ya que es donde actualmente se encuentra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

'Tenemos conocimiento de que Bélgica está acogiendo al señor Puigdemont. No importa si es de forma intencional o no, el Senado aplicará el artículo 155 sobre Bélgica a modo de advertencia al resto de países europeos. No vamos a tolerar que acojan a nadie investigado por la Fiscalía del Estado' reza el comunicado.

De momento se desconoce a manos de quién pasará el gobierno belga ya que dentro del ejecutivo español casi nadie conoce nada del país. 'Sabemos que tienen buenas cervezas, pero también les gustan las coles, lo comido por lo servido' declara una fuente.

Lo que si se sabe es que durante el tiempo que Bélgica esté sometida al artículo 155 se aprovechará para realizar algunos ajustes en sus leyes 'Vamos a promulgar varias leyes de carácter identitario, para que los belgas se adapten al control español. Por ejemplo, el himno belga que no lo conocen ni en su casa a la hora de comer, será reemplazado por Paquito el Chocolatero. También prohibiremos el consumo de coles mientras que subvencionaremos el de jamón serrano. Por último, pensamos sustituir todas las estatuas del crío ese repelente llamado Tintín por estatuas del Capitán Trueno, que el cómic español no tiene nada que envidiar del belga' declaraba una fuente de Interior.

Aunque no haya un cargo designado para controla Bélgica durante el tiempo que esté aplicándose el artículo 155, ya han surgido los primeros nombres de potenciales candidatos como Álvaro Ojeda, Bertín Osborne o Álvaro de Marichalar.