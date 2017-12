El Gobierno lamenta la muerte de una Marquesa, Duquesa y Grande de España que, casualmente, era hija de Franco

Esta mañana se ha confirmado la noticia del fallecimiento de la presidenta de honor de la Fundación Nacional Francisco Franco.

La única hija del dictador falleció a la tierna edad de 91 años tras una sacrificada vida en la que su principal ocupación consistió en defender los actos de su padre a través de su fundación y gestionar el humilde patrimonio familiar que en 2007 se calculaba en unos míseros 500 o 600 millones de euros.

Ahora ese patrimonio se repartirá entre sus siete hijos, a falta de saber qué pasará con los títulos nobiliarios que ostentaba, siendo algunos de estos el de Duquesa de Franco, Grande de España o Marquesa viuda de Villaverde. Entre sus hijos ya hay quien parece predispuesto a tomar su legado y sostenerlo con esfuerzo, como Carmen Martínez Bordiú, que recientemente declaró no haber trabajado en su vida.

Por su parte el Gobierno ya ha emitido su pésame y ha anunciado que investigará cualquier tuit ofensivo dedicado a Carmen Franco ya que 'En una sociedad democrática no es de recibo permitir que se insulte la memoria de la hija de un dictador responsable de miles de muertes. Actuaremos con dureza contra quien cuestione o se burle del legado de riqueza y títulos nobiliarios de Carmen Franco. Arriba España. Jose Antonio presente. Uy, esto último no, que me he calentado y venido arriba' declaró hace unas horas el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.