El ganador de la noche Pedro “Boomerang” Sánchez se ha dado un baño de masas y ha regalado su ropa interior a los militantes que le votaron, como había prometido. Entre los mensajes de felicitaciones destaca el de Miquel Iceta que le ha cantado el “We are the Champions” de Queen y el de Mariano Rajoy que decía: “Felicidades Susa... perdón, me he equivocado.”

El fin de fiesta ha contado con una procesión con Pedro Sánchez tumbado y desnudo sobre un lecho de rosas que se ha paseado por los alrededores de la sede.