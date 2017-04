Hacienda cambia el programa PADRE por el programa CUÑADO

La Agencia Tributaria ha presentado para la campaña de la renta de 2016 una novedad para facilitar la declaración tributaria de los españoles. Se trata del nuevo programa CUÑADO, que substituye al obsoleto programa PADRE después de 30 años de inestimable servicio.

Esta aplicación guiará a los ciudadanos en sus trámites y, además, les ofrecerá consejos gratuitos (y que nadie le ha pedido) sobre como mejorarla.

Algunos usuarios han señalado que, durante su declaración tributaria, el programa CUÑADO les ha mostrado mensajes como: "¿Solo has ganado 28.000 euros al año? Yo a tu edad cobraba el doble. Y eso que los precios estaban a la mitad. A ver si espabilas". Otros han comentado, sorprendidos, que CUÑADO les ha aconsejado prácticas como "Este trabajito que hiciste para la empresa de tu primo yo no lo declararía. Por menos de 500 euros fijo que Hacienda no se entera. No seas panoli".

El programa, además, ofrece asesoramiento sobre los bienes del ciudadano: "Este chalet en la playa deberías alquilarlo un par de meses al año, que desgrava y así te sale la declaración a devolver".

El programa CUÑADO también opina sobre los vehículos declarados en el trámite. Aunque todos los usuarios aseguran que, sin excepción, la aplicación siempre advierte que "tu coche es una mierda, yo lo pillé en Alemania y pagué la mitad en negro". También suele informar que el diésel gasta mucho menos que la gasolina.

Al terminar la declaración de la renta, el programa CUÑADO termina siempre afirmando que tiene un amigo gestor que por dos duros te la hace mejor y cada año le devuelven un pastón.