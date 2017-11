Hacienda interviene las cuentas de todos los ayuntamientos que no son del PP

El Ministerio de Hacienda toma el control de todos los ayuntamientos que no gestiona el Partido Popular por incumplir la regla de gasto. “La regla de gasto la marcamos desde el Gobierno y viene determinada por el crecimiento del PIB (Parte que Ingresamos en el Bolsillo)”, declaraba Montoro.

“El Gobierno no tiene interés en intervenir administraciones públicas, pero vamos a realizar una gestión transparente, equitativa y dentro de la legalidad”, declaraba Mariano Rajoy.

“La izquierda no entiende que hay que dejar agujeros millones de euros para favorecer la diferencia de clases. No se puede invertir en ayudas sociales y mejoras urbanísticas, ¿si no de qué se quejaría la gente?”, declaraba el Ministro.

La tutela por parte del Ministerio de Hacienda incluye también la gestión de los tickets restaurant de los funcionarios.

Otra de las razones que alega el Gobierno Popular para intervenir las cuentas de los ayuntamientos es la tradición. “Hay que mantener la gestión económica de nuestros predecesores del siglo VI a.C. No podemos permitir que los esfuerzos de generaciones de Populares queden en el olvido”, declaraba el Ministro Montoro.