Hoy se celebra el 'Niunputoduro Tuesday'

Millones de españoles celebran hoy el 'Niunputoduro Tuesday' tras haber celebrado el Black Friday y el Cyber Monday. Esta celebración tiene un fuerte arraigo en España ya que se celebra múltiples días al año, como en varios días de finales de Enero y varios de verano.

La celebración básicamente consiste en millones de españoles estando en números rojos y pasando lo que resta de mes y parte del siguiente a base de latas de conserva.

Un consumidor habitual de estos días de ofertas, Juan Callejo de Cuenca, comentaba 'En el Black Friday me compré una tele de 900€. Era una ganga porque habitualmente cuesta 905€. Vale que yo cobro 780€ al mes, pero joder, ofertas así no se ven todos los días. Me pasaré hasta navidades alimentándome de latas de comida de gato, pero ha merecido la pena'.

Por otra parte, Silvia Flautadulce, de Murcia, también decía a la salida de un Alcampo que: 'He pedido cinco créditos rápidos y ahora debo un 700% más de lo que he gastado, pero al final pude conseguir la Nintendo Switch. No me queda ni un duro para comprarle juegos, pero puedo encenderla y apagarla durante los próximos meses hasta que ahorre para comprarle alguno'.

Ahora los ojos están puestos en la próxima fiesta comercial, Navidad, donde se calcula que dos millones de españoles venderán un riñón para afrontar sus compras.