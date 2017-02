La infanta Cristina se afilia a la CUP

El pasado diciembre la infanta Cristina afirmó estar harta del trato recibido por los españoles. Incluso llegó a afirmar que cuando acabase todo el proceso judicial del caso Nóos, se marcharía para no volver a pisar jamás este país. Ahora, una vez conocida la resolución, la infanta queda libre para cumplir la amenaza. Y no ha tardado en hacerlo.

Justo hoy, la hermana del rey Felipe VI ha anunciado, puño en alto, su afiliación en la CUP, organización catalana de carácter socialista, feminista e independentista.

La imagen de la infanta enfundada en una camiseta en la que se leía "Construïm des dels barris una república feminista popular" (que traducido al español sería: "Puta España y viva la ETA y el islamismo radical") ha causado una gran conmoción. Los medios se preguntan cómo puede ser que la hija del monarca emérito Juan Carlos I haya podido realizar tal viraje ideológico. Pero Cristina no ve contradicción alguna en su evolución política.

"Este país me ha tratado de forma horrible. Así que he decidido que al final no voy a irme de España. La voy a destruir" ha asegurado enarbolando un cartel en el que ponía "Fem fora els borbons imposats pel franquisme" (que traducido al español sería: "Castración química obligatoria para todos los hombres YA").

Aún así, la ex infanta no renuncia completamente a su ideario. De hecho, incluso ve factible que la monarquía sea el sistema de gobierno escogido en la futura república de la CUP. "He oído que estos chavales tan simpáticos quieren fundar un país nuevo. Y a lo mejor van a necesitar un nuevo rey. O reina, vaya" asegura Cristina.

¿Y quién mejor que yo para ocupar este puesto? Tengo mucha experiencia"

A pesar de su total implicación, de momento la hermana del rey trabajará en la formación independentista como una militante más. Sus compañeras y compañeros, principalmente Sociólogos, Historiadores y Filólogos de profesión, valoran muy positivamente la incorporación de alguien con estudios de verdad.

Cristina aportará a la CUP unos sólidos y prácticos conocimientos económicos, los cuales, junto a su indudable mérito propio, le permitieron trabajar durante años en La Caixa.