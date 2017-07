3 / 6

Al llegar a las puertas de la residencia, el chófer ha hecho bajar a Mariano y ha huido del lugar acelerando a fondo y haciendo chirriar los neumáticos. "La verdad es que me ha dado mucha penica cuando he visto sus ojos de corderito degollado reflejados en el retrovisor. Luego se me ha pasado. Cuando he recordado la pasta que me iba a soltar Esperanza Aguirre", asegura el chófer.