El éxito de las procesiones de esta Semana Santa podrían tener un final agridulce para la Iglesia católica, ya que Jesucristo ha decidido denunciarla por usar su imagen sin pagar por los derechos de autor. La popular organización religiosa lleva dos milenios apropiándose indebidamente de la imagen del hijo de Dios con fines lucrativos, una práctica ilegal por la que podría tener que pagar millones de euros.

Según los abogados de Jesús, todos los beneficios derivados del uso de su imagen son usados para mejorar las iglesias y pagar a los curas. Pero cada año llegan millones de almas nuevas al Cielo y necesitan ampliar el espacio y los servicios. Los sindicatos celestiales se quejan de que San Pedro lleva 500 años gestionando el acceso al Cielo sin tomarse un día de vacaciones. Además no tiene ni el cursillo de guardia de seguridad y temen que esta situación pueda conllevarles una multa si algún día les llega una inspección de trabajo.

“Esto es un negocio serio”, ha afirmado el mismo Jesucristo. “Si no quieren pagar por usar la imagen de su Mesías que recurran a la de hippies como Buda, que tiene licencia Creative Commons”.

Además, los abogados de Jesucristo afirman que es un escándalo que se le muestre constantemente semidesnudo en todo tipo de actos, vulnerando así su derecho a la intimidad.

Según el hijo de Dios: “Cuando me crucificaron llevaba días sin comer. Ahora salgo a correr todos los días por el Limbo y hago tres sesiones de levantamiento de querubines. No quiero que la gente me recuerde siempre demacrado”.