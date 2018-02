Jesucristo sale al paso de la polémica sobre su fotomontaje: 'A mí no me metáis en vuestras mierdas'

Esta mañana Jesucristo ha hecho las primeras declaraciones acerca del polémico juicio por el que un joven tendrá que pagar 480€ por subir su Instagram un fotomontaje superponiendo su cara a la de Jesús.

El hijo de Dios se ha mostrado serio y, visiblemente molesto, ha declarado que 'me tenéis un poco hasta la santa polla ya, la verdad. No me dejáis en paz ni dos segundos, cojones. Que si Jesús esto, que si Jesús aquello. Qué pasa, que no tenéis vida. Que ya somos mayorcitos para sacarnos las castañas del fuego por nuestra cuenta ¿Eh? Que ya tenéis pelos en los huevos, hijos míos. O en el coño, bueno'.

Tras encenderse un Ducados y reflexionar unos segundos, ha continuado 'Ahora me colgáis el San Benito de que, por defender mi honor, un chaval tenga que pagar 480€ por poner su cara en un trozo de madera. Estamos tontos o qué. Que es una figura de madera, que no soy yo. Acaso yo dije en su día "Y perseguid en los tribunales a los que pongan su cara sobre un trozo de madera que se me asemeje" ¿Verdad que no? ¿Entonces? A mí no me metáis en vuestras mierdas. Yo ya me defiendo solo cuando lo necesite'.

Tras esto los periodistas trataron de preguntarle acerca de un supuesto romance con Amaia de OT, pero se ha negado a seguir respondiendo más allá de llamar 'buitres' y 'destructores' a los periodistas allí congregados para acto seguido abandonar el lugar en su Seat León.