Un juez anota los imputados del PP en la libreta de Death Note por error

A pocos días de declarar por el caso Perla Negra y la Trama Eólica, moría súbitamente el exvicepresidente de Castilla y León. Este fallecimiento se suma ya a las diferentes muertes que han acaecido en los últimos tiempos a varios de los testimonios clave en los casos de corrupción del Partido Popular. Pero lo que se temía que fuera un oscuro plan para acallarlos no ha sido más que como cuando escribes a tu ex a las 4 de la madrugada: un gran error.

Y es que después de meses de investigación de lo que parecía un efecto dominó letal, la Guardia Civil ha informado de la resolución del caso: un juez había anotado diferentes nombres de imputados del PP en el cuaderno del famoso anime Death Note. 'Es que todo el inglés que sé es el de gritar más alto la misma palabra en español' ha declarado el magistrado. 'Sí que vi que ponía algo siniestro, pero como no parecía catalán, no me preocupé.'

El magistrado, que se encontraba en un receso de la partida de mus de las 10 de la mañana, salió al patio de la ciudad judicial a fumar un cigarrillo cuando le cayó el cuaderno del cielo. 'Fue raro, pero también es más raro ponerse tapetes en las mangas y bien las llevamos así' contaba a este medio.

Una vez en su despacho con el cuaderno a su disposición, el juez iba a tomarse su segunda siesta del día cuando sonó el teléfono. 'Era de la Moncloa. Me llamaban para que les echara una mano a unos amigos imputados suyos' nos cuenta el juez 'Y claro, al saber que era imputados supe que la lista iba a ir para largo, así que cogí el cuaderno para poderlos apuntar.'

En el cuaderno, y en una bonita caligrafía con corazones como puntos de la 'i' podemos observar varios nombres: “Juan Pérez Mora, Isidro Cuberos, Antonio Pedreira, Francisco Yáñez, Rita Barberá...”. 'La verdad es que me siento muy mal' nos confiesa el juez 'Han terminado todos yendo al otro barrio cuando podrían haberse ido de rositas tranquilamente.'

En un desayuno informal, el presidente del Gobierno se ha mostrado aliviado ante el esclarecimiento. '¿Como íbamos a querer hacer desaparecer a la gente como si estuviéramos en el franquismo?' ha dicho Rajoy '¡Ni que fuéramos un partido formado por franquistas!' ha añadido mientras paraba en seco y unas gotas de sudor frío le recorrían la frente.