'Entendemos que puesto así, suena mal' aclaraba Rafael Hernando, portavoz del PP 'pero seamos sinceros ¿Qué habrían hecho los españoles con ese dinero? ¿Gastarlo en vino? ¿En porros de droga? Ese dinero está mucho mejor en las responsables manos de los bancos. Los españoles... en fin. Date cuenta que esa gente nos ha votado en masa, cómo vamos a dejarles tener esa millonada, hombre, por favor'.

Preguntado sobre si no se debería recuperar ese dinero para emplearlo en sanidad o educación, Hernando ha aclarado que 'Está muy feo hablar de dinero, no es propio de caballeros y en el PP somos gente educada'. También comentó que 'hay que ver la gente qué pesetera, siempre con el dinero en mente; que si regalamos miles de millones a los bancos, que si hemos robado no sé cuánto... siempre con el dinero en la boca, qué vulgar. Hay más cosas en la vida'.

También ha comentado que 'tanto tanto dinero no es, yo mismamente tengo por casa un par de millones, por si necesito calderilla para bajar a por tabaco o el pan'.

Tras esto Rafael Hernando se ha sonado la nariz con un billete de 500€ y dado por concluida la rueda de prensa dando la orden de soltar a los perros.