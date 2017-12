Las encuestas arrojan que un fuet ganaría las elecciones catalanas con el 73% de los votos

Esta mañana la primera encuesta para las elecciones catalanas del 21-D se ha hecho pública con asombrosos resultados: Un fuet ganaría las elecciones con una mayoría absoluta muy holgada, el 73% de los votos.

La mayoría de los encuestados ha optado por el fuet ya que 'No defrauda. Tú votas esperando un fuet y un fuet es lo que tienes. No va a marear la perdiz, ni se va a exiliar ni te va a enviar a los antidisturbios a romperte la puta cabeza', como afirmaba Joan F., uno de los encuestados a pie de calle.

Tras el fuet, el segundo puesto lo ocuparía una tostada de pan tumaca con un un 22% de los votos. La distancia en intención de voto respecto al fuet parece que reside en la polémica sobre si la tostada llevaría ajo o no, una incertidumbre que preocupa en la calle y que parece lastrar sus posibles 'Los ciudadanos tenemos derecho a saber si llevará ajo o no, tenemos derecho a conocer la verdad antes de acudir a las urnas, esto no es serio' declaraba Magí G., otro de los encuestados.

Finalmente, con el 5% de los votos, irían el resto de partidos políticos con el PP a la cola con el 0,001% de los votos. Consultados sobre este tema, el PP catalán comenta que 'Pues ya son más votos de los que esperamos, moralmente seríamos los ganadores. Joder, 0,001%, quién lo pillase, madre mía'.