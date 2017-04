Las 10 plagas de las que nos librará el Brexit

El Brexit ya es oficial. Pero qué vamos a perder con él o, mejor dicho, ¿de qué horrores nos vamos a librar?

Reposiciones de Mr. Bean

Las han echado por la tele más veces que Verano Azul y ¿encima pretenden que nos siga haciendo gracia? Por suerte, la UE se ha puesto dura y eliminará cualquier contenido audiovisual británico de nuestro territorio. Por desgracia sólo nos quedará el humor alemán que, seguramente, consista en contables recitando números de una tabla de excel.

Comida mierdosa

El odio de los ingleses hacia europa se hace patente en la comida que nos sirven. Porque, sí, estamos seguros que ellos no comen esas porquerías que nos cuelan como “comida inglesa”, pero cuando vamos nosotros nos hinchan a porridge, crema agria, pastel frío de riñones… eso es sadismo. Y más cuando aquí sólo les servimos las más finas paellas, las tapas más auténticas y las sangrías con menos garrafón del mundo. ¡Desagradecidos!

El trigésimo cuarto disco inédito de los Beatles

¡Viva! La prohibición de importar material de UK nos evitará otro anodino estreno más en la discografía de los Beatles. ¡Chúpate esa Yoko Ono!

Los Monos de Gibraltar

Bueno, los que no adopte Álvaro Ojeda para tener retoños.

Las parkas verdes

La nueva política de fronteras del Brexit evitará los viajes de tu amigo modernazo a Londres para darte la chapa sobre tendencias al volver. A los pobres que no viajamos, nos evitará tener que llevar estar parkas verdes largas que nos hacen parecer el hijo Hulk y el pingüino de Batman. ¡Todo ventajas!

La canción de Benny Hill

Como todo el mundo sabe, los derechos de esta canción pertenecen a la Corona Británica. Sí amigo, cada vez que la usas en tu video “gracioso” de youtube estás dando dinero al dentista de Camilla Parker Bowles. La ruptura con Europa pondrá fin a esto. A la cansina canción, ojo, lo de Camilla tiene para más años que corredor mediterráneo.

Los gintonics

La manía que tienen todas las casas de ginebras por aparentar un origen inglés será su perdición. ¡Bien! La subida de las tasas aduaneras terminará con cualquier ginebra que no sea de fabricación nacional. ¡A ver quién es el listo que habla de botánicos y luego saca una botella de Gin Giró!

El trigésimo quinto disco inédito de los Beatles

Sí, el trigésimo cuarto no era el último. Este disco, encontrado entre los fardos de coca de Ringo Starr, incluye 11 versiones de Yesterday que parecen igualitas a la original pero en las que se puede escuchar un pedo de Paul McCartney en diferentes pistas.

El London look

Porque un pueblo que crea una moda a partir de sonrisas que no aparecen ni en las peores pesadillas de Freddy Krueger no puede permanecer en Europa.

Morrissey

¡Al fin! Aunque, según se rumorea, el cantante tiene previsto instalarse cerca de Dover para obligarnos a escuchar sus aflautados gorgoritos a través del Canal de la Mancha. ¡Panic in the streets of Dover!