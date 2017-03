Las primarias del PSOE podrían decidirse mediante un duelo de rap

Las primarias socialistas podrían resolverse lejos de las urnas, más concretamente a través de un duelo de rap (también conocido como batalla de gallos). Al menos así lo ha dejado caer Javier Fernández, líder de la gestora al mando del PSOE:

"Nuevos tiempos requieren nuevas soluciones y es vital conectar con la juventud si queremos gobernar en España de nuevo" declaró Fernández en una entrevista para RNE.

Los diversos candidatos ya han reaccionado a esta posibilidad, siendo el primero en hacerlo Pedro Sánchez. "Yo lo considero una ventaja ya que soy from the hood, entiendes, pavo, soy the real deal" comentó a la salida de un acto en Leganés. "Tengo más flow que ninguno y mis rimas caerán como bombas, bombas cargadas de socialdemocracia y lirismo, pero bombas al fin y al cabo".



Por su parte, Susana Díaz se ha mostrado bastante indiferente ante esta opción "Esta movida de presidir el PSOE la voy a ganar yo, me suda el coño si es rapeando o haciendo calceta".

Al preguntarle por su estilo improvisando con el micro, Susana ha respondido con un contundente "Mi estilo se basa en que si no me dejas ganar te arruino la puta vida, en eso se basa".

Finalmente, Patxi López ha lamentado en las puertas del Congreso que se acuda al rap en lugar de al punk vasco "donde soy el puto amo". Para probar sus palabras, el candidato socialista comenzó a cantar "Ya no quedan más cojones" de Eskorbuto ante los periodistas allí congregados hasta que un policía nacional le ha amenazado con partirle la cara si no dejaba de pegar berridos.