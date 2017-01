Letizia no viajará a Arabia Saudí porque no tienen ningún grupo indie que mole

Muchos son los rumores que rodean la decisión de la reina de no acompañar al rey en el viaje que realizará el próximo 14 de enero a Arabia Saudí: que si una alegato en pro de los derechos de las mujeres, que si a los tipos con la sábana en la cabeza no les gustan mucho las divorciadas, que si los dátiles del desierto engordan mucho y le descuadran la dieta…todo comidilla y bulos generados para esconder la verdad: Letizia no va porque Arabia Saudí no es trendy.

“Si como mínimo el viaje fuese a Irán, siempre podríamos ver una peli de esas sesudas sin subtitular y luego fardar ante la cuchipandi de Malasaña”, comentó la reina off the record.

Según fuentes de la Casa Real, la reina considera horribles y ultrajantes las tradiciones saudíes que prohíben los festivales de música, censuran internet y obligan a la mujer a esconder su identidad sin ni tan solo poder coser un parche de Los Planetas o The Eels en el niqab. Además, ha confesado, prefiere no ver qué hacen los Borbones cuando van por allí: “Si mi suegro iba y repetía cada año, mal asunto”.