Según explican los abogados de la defensa, se pidió celebrar el juicio en el Iberostar Estadi de Palma para acomodar mejor a los acusados. No sólo no se concedió sino que no se harán excepciones y los acusados se sentarán en un mismo banco. La incógnita reside en si el banquillo aguantará la presión de tanto culo.

Se rumorea que la intervención de los acusados podría ser a ritmo de chirigota gaditana.

No queda clara cuál será la técnica que utilizarán los minions de Ruiz Mateos para sentarse en el banquillo. Según los expertos han tenido el asesoramiento de diferentes “collas castelleras” y el Circo Internacional Chino. Lo más probable es que los más gordos vayan a bajo.

La Fiscalía considera que los hijos de Ruiz Mateos son como Gremlins: arrasan con lo que tienen por delante y se multiplican si se mojan.

Se acusa a los hijos de Ruiz Mateos de estafa y compra fraudulenta de establecimientos hoteleros. En todo momento los acusados han alegado que siguieron el consejo de su padre. Según han declarado: “Hay que hasé lo que diga papasito.” También han declarado: “Ay, Papi, tu me camelaste, tu me aconsejaste.”

Daddy Yankee está preparando una canción inspirada en el juicio que se llamará: “Papi Ruizma, tu me buscaste la ruina”.