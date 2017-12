Los antidisturbios podrán dispersar las cenas navideñas que se salgan de madre

Esta mañana el gobierno ha aprobado que sus correspondientes delegados en las diversas comunidades españolas puedan desplegar a las Unidades de Intervención Policial en una cena particular.

Esta posibilidad solo estará en vigor durante el periodo navideño (24 Diciembre a 6 de Enero) y en casos extremos, tal y como explicaba Soraya Sáenz de Santamaría: 'No es una medida para tomar a la ligera, solo se podrá aplicar en casos extremos. Si tu cuñado empieza a darte la brasa con chistes de Chiquito de la Calzada, pues no es de recibo que le disparen una pelota de goma en la cara, aunque apetezca bastante. Ahora bien, si por ejemplo el tema de conversación en la mesa es la herencia de abuela y los ánimos se empiezan a caldear porque la Puri, que no la visitó ni una vez y solo la llamaba dos veces al año, insiste en que la casa del pueblo se la queda ella, pues entonces igual sí que que se lleva una hostia y se monta la de Dios es Cristo'.

La Ministra también advertía de que 'Existen casos en los que se genera una efecto dominó. Una familia comienza a discutir de forma muy ruidosa en su casa y la familia de la casa de al lado, comienza también a discutir sobre qué hacer respecto a la familia que discute. Una movida, vaya'.

Mandos policiales de las UIP han explicado también cómo funcionarán sus intervenciones: 'La idea es ser rápidos e implacables, como si fuesen catalanes. Tendremos que intervenir en miles de casas, por lo que no podemos entretenernos. Si nos llaman, simplemente entraremos tirando la puerta abajo y disparando, eso sí, mazapanes. Por aquello de preservar el espíritu navideño. Contundencia y mazapanes. Ese será nuestro lema'.

A pesar de que el periodo navideño aún np ha comenzado, las delegaciones de gobierno de toda España ya están recibiendo miles de llamadas solicitando que 'Por el amor de Dios, saquen de aquí a mi puta familia'.