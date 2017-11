Los ‘Consellers’ citados declararán que "todo ha sido una bromita de Halloween"

La defensa legal de los Consellers cesados y de la mesa del Parlament de la Generalitat ya está preparada. Y, ante el esperpento de la pasada fakeDUI, la hiperventilada y excesiva acusación de un fiscal reprobado por el Congreso, así como la huída de un President al más puro estilo “bajo un momento a por gofres y vuelvo en unos meses”, la estrategia de defensa esgrimida no podía quedarse atrás.

“Se trata sólo de una bromita de Halloween, es que los catalanes somos muy de la coña, como Buenafuente. ¿Ah, que no la habéis entendido? De eso se trataba, es que somos muy modernos y nos tira lo del post humor. ¡Pero os habéis cagado, eh!”.

El Tribunal Supremo ya ha recibido los primeros escritos de defensa y, entre ojipláticos y asombrados, ha ordenado quitar el polvo de las celdas, visto el alegato. Según sectores independentistas más radicales, la declaración ante el juez se trata de un nuevo logro de ‘El Procés’ como bien ha asegurado J04n_1714_DI en Twitter:

“Foteu-vos jutges. Os volvemos a mindfuckear con nuestro ingenio superior y nuestro plan maestro. Vale, yo estaba celebrándolo en Plaça Sant Jaume y también me la metieron doblada, quizá debería cabrearme un poco porque me tomasen por imbécil, pero no. Es por un bien mayor. ¡Gràcies President!”