Los finalistas de OT consiguen su primer bolo en un McDonalds

España está de resaca. Y no, no es porqué por fin fuera alguien del PP fuera a la cárcel ni porqué se proclamara la Tercera República. Es porqué esta madrugada terminó Operación Triunfo y miles de españoles vieron como Amaia ganaba la final y Aitana, Miriam y Alfred quedaban finalistas. Muchos de los fans lamentan este podio, pero lo que no saben es que los finalistan han conseguido ya firmar su primera actuación en un McDonalds.

Miriam confiesa estar muy emocionada: “Vamos a cantar en un McDonalds de Leganés. Va a ser una actuación de 20h semanales a tiempo parcial. Para que luego digan que no tenemos futuro.”

Alfred es muy optimista al respecto: “Es genial, nos dan uniformes y vamos a ir conjuntados los 3, como ya iban los grandes como ABBA y Loco Mía. Aunque no creo que, a ellos, el outfit no les oliera a aceite…”

Les preguntamos si cantarán los éxitos que les han llevado a la fama en el concurso de televisión. Aitana nos confiesa que lamentablemente no: “No nos dejan hacer nuestro repertorio. Nos dan ya uno suyo. No conozco las melodias aún, pero las canciones se llaman “Que va a querer de tomar” y “Por un euro más puede añadir patatas o bebida.”

Los 3 aseguran estar muy ilusionados con esta actuación: “Los haters dicen que Operación Triunfo te usa y luego te deja tirado. Y eso no es verdad. Siempre ha fomentado tu futuro dentro de la música. Mirad a Jorge de OT 5. Él lleva 2 años actuando ininterrumpidamente en un festival de esos al aire libre. Exactamente en la esquina de Gran Via y Callao, donde interpreta su éxito ‘Señor, ¿Le limpio el parabrisas?”