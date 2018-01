Los legionarios comienzan a comerse banderas de España tras su primer día de dieta

Esta mañana se ha podido comprobar cómo en el cuartel de Ronda (Málaga), uno de los cuarteles de la Legión, no ondeaba ninguna bandera española. Esta atípica estampa tiene una explicación: Los legionarios allí acuartelados se han comido todas las banderas nacionales durante la noche.

Un cabo, que no quiere dar su nombre por miedo a represalias de los altos mandos, explica lo sucedido: 'Para cenar nos pusieron un puñado se lechuga y 50 gramos de un pollo tan insulso que parecía cartón. En el momento no nos quejamoa porque nosotros no nos quejamos nunca ¿Sabe? Somos los novios de la muerte y toda esa movida, así que no vamosna quejarnos de lo que nos ponen de comer como si tuviésemos ocho años'.

El cabo prosigue: 'Pero a mitad de la noche nadie podía dormir, en la litera podías oír decenas de barrigas rugir, aquello sonaba como si hubiese dinosaurios en el cuartel. El caso es que nos fuimos levantando uno a uno y nos pusimos a buscar comida como locos. El problema es que los mandos tenían la comida bajo llave a cal y canto, no encontramos ni una triste galleta y la cabra duerme fuera del cartel con una escolta por si las moscas'.

Comerse las banderas

'Finalmente alguien tuvo la idea. Si la bandera de España nos llena el corazón de orgullo ¿Por qué no nos podía llenar el estómago también? Así que nada, las horneamos con un poco de perejil que encontramos porque lo teníamos guardado desde que tomamos la isla de Perejil y oiga, ni tan mal, sería por el hambre o lo que fuese, pero aquello sabía bastante bien. Al principio solo íbamos a comernos una, pero nos vinimos arriba y terminamos comiendo las quince banderas que había por el cuartel'.

Este acto ahora podría tener represalias sobre los legionarios ya que la Fiscalía del Estado ve indicios de delito en comerse la bandera española. 'Esto lo esperábamos de los catalanes, pero nunca de la Legión, qué vergüenza' declaraba un miembro de la Fiscalía. En los próximos días se sabrá si se presentarán cargos o no.