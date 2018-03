Eran hacia las 6 de la mañana cuando, hace un año, se producía uno de los mayores escándalos de la historia de los Oscar. Dos actores viejunos (que si ahora decimos el nombre tampoco sabréis quienes son) daban por ganadora Lalaland en lugar de Moonlight después que les entregaran mal el sobre. Esta edición, para que no ocurriera otra vez, la Academia ha querido contar con un experto, y para ello a contratado a Luís Bárcenas quien se ha encargado de repartir los sobres durante la noche.

Hablamos con el presidente de la Academia, Steven McMovie, quienes nos cuenta la dificultad que presenta este tipo de eventos: “No hemos querido correr riesgos. Ya de por sí, las galas con actores son muy complicadas. Siempre pasan desgracias. Alguien cae, se pronuncia mal un nombre, se termina la cocaina a los 5 minutos de empezar...”

El extesorero del Partido Popular, ha llegado una hora antes, y ha desfilado por la alfombra roja haciendo peinetas a todos los asistentes. Preguntado cual era su favorita, ha declarado: “Me siento muy identificado con 'Los Archivos del Pentágono' porqué va de unos papeles secretos que salen a la luz y gracias a eso se monta un tremendo lío político.”

Una vez iniciada, la gala ha transcurridos sin sobresaltos. Los actores han querido destacar la profesionalidad con la que Bárcenas les ha entregado los sobres: “Lo ha hecho perfectamente. No ha habido ninguna equivocación. Aunque nos daba los sobres a escondidas, como cuando tu abuela te dice 'ven, ven aquí' para darte dinero a escondidas de tus padres.”

En el cénit de la gala, el sobre con el Oscar a la mejor película ha sido entregado correctamente a Guillermo del Toro por 'La forma del agua'. Aparentemente emocionado, ha dado las gracias y ha criticado duramente las políticas de inmigración de Donald Trump. Sin embargo, una vez terminada la ceremonia, Del Toro añadía: “Después de escuchar cantar a García Bernal, ya no estoy en contra del muro. Es más, me ofrezco voluntario para hacer de muro humano en la frontera para que no pueda entrar nunca más.”