Los que no votan a Ciudadanos son unos hijos de puta, según una encuesta de 'El País'

El nuevo sondeo electoral publicado por el diario 'El País' va un paso más allá. Si según la penúltima encuesta realizada por Metroscopia Albert Rivera se proclamaría vencedor de unas supuestas elecciones generales, en esta ocasión se asegura que todos los que no le voten son, textualmente, "unos hijos de puta".

"No pretendemos influir en el voto de nadie. Tan solo dejar claro que si no votas a Ciudadanos eres un despojo humano que no merece seguir viviendo. Son datos objetivos", afirma la encuesta.