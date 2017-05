Los Rolling Stones, el grupo de rock más longevo de la historia de la música, han confirmado su paso por Barcelona para el septiembre de este año. Y desembarcarán con novedades.

Debido a su avanzada edad, Sus Satánicas Majestades deben afrontar el reto de mantener el espíritu rockero sin que ello signifique un atentado contra su estado de salud. Para ello han fichado a un grupo de coristas latinas que, además de realizar los coros a la banda, actuarán como asistentas.

A través de sus contrapuntos, Gladys, Jenny, Juana, Rosemary y Gladys II serán las encargadas de empacar con sus voces temas tan populares como "Jumpin' Jack Flash", "Brown Sugar" o "Another blues song we stole from a black dead man who can't complain about royalties".

Simultáneamente, las Latin Queens llevarán a cabo tareas como empujar su silla de ruedas, pasear a los miembros de la banda por el parque o ir a pillar heroína para Keith Richards.

El grupo prefiere contar con personal que vive en el país de destino de sus conciertos. Por ello, su mánager ha contactado con una voz experta que pueda recomendarle asistentas a un precio competitivo: Pablo Echenique.

Las ruedas de las sillas de los Stones no serán las únicas que pisarán Barcelona durante este año 2017. Bob Dylan también ha confirmado gira por el país. Aunque en su caso, realizará el concierto íntimo, desde una camilla, en una pequeña sala situada en el Hospital Clínic.