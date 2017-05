Si durante el día de ayer, la jornada de huelga en el taxi de Madrid ocupó todos los huecos en la prensa digital no asignados a clickbaits (vale, no son muchos) la nueva oleada de protestas va a dar mucho más de qué hablar.

En una escalada sin parangón, los taxistas madrileños han decidido poner toda la carne en el asador y, a partir de las 7:00 de mañana, los comentarios sobre Cataluña, la independencia o incluso sobre Pablo Iglesias quedarán cancelados hasta nuevo aviso.

“Nos han obligado a sacar la artillería pesada. Sabemos que el comentario político es un servicio que los usuarios esperan de nosotros. Pedimos disculpas de antemano, pero no nos van a parar. Esperamos no llegar al extremo de tener que apagar la radio o no dar conversación incesante al cliente que intenta escribir un Whatsapp tranquilo”, comentan los taxistas en huelga.