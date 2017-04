El PP de Madrid roba el dinero de la caja B del PP de Madrid

Esta mañana se ha conocido que el PP de Madrid ha estado robando durante los últimos tres meses los fondos en negro del propio PP de Madrid.

'Aún estamos valorando qué ha pasado, en principio todo apunta a que ha sido un chaval de Nuevas Generaciones que se ha venido muy arriba con el tema de trincar'.

Cuestionado acerca de qué pasará con el joven pepero, el tesorero continúa explicando 'En principio nada; a ver, es un error sin malicia, el chaval solo quería integrarse en el partido y demostrar que robando es tan válido como los demás, pero quién no ha sido joven alguna vez y ha robado 300.000€ en dinero negro a su propio partido, parece que no, pero pasa mucho'.

Acerca de qué pasará ahora con el dinero, aclara: 'Pues entre que aparecía el dinero y no, hemos iniciado una caja C y una D por si acaso, que tampoco pasa nada, será por dinero público para malversar. Mismamente en Génova tenemos una habitación llena de billetes de 500€ y ya no sabemos qué hacer con ellos, últimamente los usamos como servilletas'.

Una vez concluida la rueda de prensa, los periodistas abandonaron la sede madrileña para ir directamente a comisaría ya que a siete de ellos les había desaparecido la cartera y a otros cinco el móvil.