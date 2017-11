11 / 12

Seguro que con todos estos argumentos se habrá vuelto totalmente monárquico y que incluso habrá dejado de ser animalista y tendrá una ganas locas de matar elefantes. Y si no es así, y sigue protestando, es que este capítulo del Manual no me ha salido bien. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir.