Mariano Rajoy se despista y se olvida de que preside España

Esta mañana han saltado las alarmas en el PP al no presentarse Mariano Rajoy en el Congreso. El presidente ha estado desaparecido durante cuatro horas hasta que el CNI lo ha localizado a orillas del Manzanares, pescando.



'Al hablarle se identificó como Olaf, natural de Bergen y pescador. Eso está en Noruega, que lo hemos mirado en la Wikipedia' declaró un portavoz del ministro del interior. 'El caso es que tardó varios minutos en caer que era Mariano Rajoy, presidente de España, incluso ofreció a los agentes algo de salmón que había comprado en el IKEA'.



El portavoz aclaró que esto no es la primera vez que pasa 'Hubo otra ocasión hace años en la que se despistó y creyó que era Ronaldinho, ya saben, el futbolista con los siendo como si masticase gravilla. Se pasó la noche de fiesta y al día siguiente llamó a Jose María Aznar diciéndole que no podía ir a entrenar, que tenía gripe'.



Este despiste se suma a la ya larga lista del presidente, como la famosa frase de 'son los vecinos los que eligen al alcalde...' o aquella vez que confundió un microondas con la ducha.