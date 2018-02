Mariano Rajoy elige a Al Capone como próximo Ministro de Economía.

Esta mañana por fin se ha sabido quién será el sucesor de Luis de Guindos en la cartera de Economía. El elegido por Mariano Rajoy es Alfonso Gabriel Capone, conocido por sus allegados como 'Al Capone'.

Aunque el susodicho hasta ahora no ha tenido vinculación con el partido, Mariano Rajoy ha declarado en una entrevista para la COPE que 'encarna perfectamente los valores de nuestro gobieno. Ha dirigido una organización de éxito durante años estando al cargo de tanto la gestión económica como la humana. Al Capone es la clase de persona que encaja perfectamente en la filosofía del Partido Popular y no me cabe ninguna duda de que será un excelente Ministro de Economía'.

Para el presidente, el hecho de que Al Capone sea de Chicago y no hable español, tampoco supone problema alguno: 'La forma que ha tenido de gestionar su organización es muy similar a cómo gestionamos la nuestra, eso allana el camino para que se familiarice pronto con el tipo de gestión que tenemos aquí'.

Finalmente, Rajoy también quiso aclara que 'Somos conscientes de que Alfonso ha tenido algunos problemas con la justicia, pero creemos firmemente en su inocencia igual que en su momento dijimos que creíamos en la inocencia de Bárcenas o Ignacio González'.

Por ahora se desconoce cuándo se hará oficial el nombramiento o cuándo alguien avisará al presidente de que Al Capone falleció en 1947.