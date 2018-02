Marta Sánchez expulsada de un cine por brillarle rojo y amarillo el corazón

Marta Sánchez no deja de ser noticia. Si bien estos últimos días ha sido la protagonista de la actualidad por la letra del himno, ahora vuelve a primera línea después de ser expulsada de un conocido cine de la gran vía madrileña por brillarle el corazón rojo y amarillo.

Uno de los espectadores que se encontraban en la sala nos cuenta: “Era muy molesto. Su corazón brillaba rojo y gualda y era imposible ver la pantalla. Lo peor fue que se lo dijimos y no quiso pedir perdón.”

Según un amigo cercano de Marta Sánchez, no es la primera vez que su extraña luminosidad provoca problemas: “Solo hace falta ver su vida sentimental, plagada de rupturas, para entenderlo. Sus parejas no podían compartir cama con ella. Todos se quejaban que era como intentar dormir en el medio de Pachá.”

El doctor Emérito González, jefe de diagnósticos del hospital Virgen de la Chota, nos cuenta: “Sin duda es una extraña enfermedad. Por lo que hemos investigado, no parece que sea mortal. Pero si puede preentar patologías secundarias, como levantar el brazo derecho como si pidieras un taxi.”

Pero Marta no es la única afectada. Miembros del PP se han solidarizado y han hecho público padecer esta extraña afección. Uno de ellos es Javier Maroto, quien nos cuenta que para él ha sido una ventaja: “Que el corazón me brille con los colores de España ha sido muy útil para mi. Por ejemplo, cuando voy a hacer cruising en el Retiro de noche me sirve para guiar a los hombres detrás de los matorrales como si fuera un faro.”