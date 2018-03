La muerte de S. Hawking sitúa las ventas de su libro muy cerca de las de Belén Esteban

Como ya viene siendo habitual después del fallecimiento de una celebridad, las tiendas aprovechan para hacer caja con los productos del autor. Tras la muerte de Stephen Hawking, muchos son los que se han interesado en descubrir las enseñanzas del famoso astrofísico.

“No me sonaba haberlo visto antes en telecinco, por lo que he ido corriendo a ver si tenían algo de él en Spotify. He terminado pillando el libro para enterarme un poco, aunque me ha decepcionado que no viniese con dibujos”, ha declarado uno de los recientes compradores.