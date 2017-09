La mujer de la limpieza de la Generalitat nueva presidenta de Cataluña

La rotunda negativa de la Generalitat a frenar el referéndum ha provocado que el juez ordene la detención del gobierno en su totalidad. Mientras diferentes efectivos de la Policía Nacional arrestaban al presidente Puigdemont y el resto de su gobierno en el edificio de la plaza Sant Jaume, una concentración de independentistas se manifestaba a gritos de “Volem votar” y “Pantumaca independent”.

Como todos los miembros posibles para el cargo se encontraban bajo arresto, el Parlament ha votado que se eligiera quien quedara en la Generalitat. Debido a esta resolución, y siendo la mujer de la limpieza la única persona que quedaba sin detener, ha provocado que Lupe Washington Santos fuera proclamada nueva presidenta de Cataluña.

"Siempre dicen que hay que hacer limpieza pero luego no lo hacen"

Lupita, que es como quiere que la llamen, es de origen ecuatoriano. Llegó hace 5 años a Barcelona buscando trabajo y lo encontró en una empresa de limpieza. A pesar de que no habla catalán, promete ser una buena presidenta para Cataluña: “Siempre dicen que hay que hacer limpieza de la corrupción y no hacen. Eso es porqué no han probado de mezclar KH7 con vinagre y limón. Eso te lo quita todo. ¡La de manchas de sobrasada que le he sacado de la camisa a Junqueras!”.

Le preguntamos qué visión tiene para Cataluña y nos contesta que ella no entiende mucho de política, que cuando llega a casa está demasiado cansada y prefiere películas. “Lo que sí sé es que voy a quitar ese himno que tienen de los secadores” contesta refiriéndose a 'Els Segadors'. “Mi primera orden será cambiarlo por algo de cumbia o bachata, que es más animado” dice con firmeza “Además ¿lo han escuchado? Dice algo como <buen golpe de hoz>. No, no. Violencia no. Mucho mejor un buen golpe de cadera a ritmo latino”.

Contactos con Rajoy

Sobre el tema de la independencia, se muestra totalmente contraria. “Miren, por ahí sí que no paso. Se terminó la tontería esta de hacer actos a favor del referéndum” dice en tono severo “¿Han visto las toneladas de confetti y papelillos que tiran? ¡Eso no hay quien lo quite con la escoba. Por lo tanto se acabó”.

Así mismo, le hemos preguntado si ya ha hablado con el presidente Mariano Rajoy. “Lo he intentado. Le he llamado un par de veces” nos responde “Pero el muy huevón, cada vez que oye mi voz, me dice que no quiere cambiar de compañía de teléfono”.