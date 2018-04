Niña de 3 años acusada de enaltecimiento del terrorismo por decir 'Me guta eta'

Esta mañana la Audiencia Nacional ha imputado a María Luisa Torrija Panbimbo por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. Esto no sería especialmente excepcional de no ser porque la acusada tiene 3 años. A pesar de que en teoría debería ser inimputable por su edad, la gravedad del delito ha llevado a la Audiencia Nacional a seguir adelante con la imputación.

Al parecer todo comenzó hace dos días cuando la acusada estaba con sus padres en la terraza de un bar y, señalando una palmera de chocolate, dijo a su madre 'Me guta eta'. Dicha afirmación fue oída por uno de los 'vecinos de mesa' que más tarde se presentó en una comisaría de la Policía Nacional donde denunció los hechos, los cuales terminaron en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Ahora la Fiscalía pide 2 años de cárcel para María Luisa por enaltecimiento del terrorismo ya que, según el escrito presentado por el fiscal 'Existe una clara intención de alabar a la banda terrorista ETA menoscabando así las instituciones del Estado ya que no simplemente jalea a la banda si no que abiertamente especifica que le gusta, me da ganas de vomitar'.

El Fiscalía considera que a pesar de su edad no debe estar exenta de castigo porque 'O cortamos esto de raíz o en el futuro más niños podrían caer en el entorno abertzale. Además en este caso sabemos que la acusada cuenta con un amplio historial de violencia pues no hace mucho lanzó una Barbie por la ventana, muy probablemente por ser una Barbie española'