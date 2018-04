No tararear el himno será considerado terrorismo

Esta mañana el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha convocado a la prensa para anunciar que en los próximos días el hecho ya no de pitar el himno sino negarse a tararearlo, será considerado terrorismo.

'Ya está bien de ningunear el himno, desde el Gobierno decimos basta y es por ello que vamos a promulgar una ley por la cuál negarse a tarear el himno será considerado terrorismo, un ataque al Estado, como escupirle en un ojo a tu madre, vaya'.

Los periodistas sorprendidos han pedido a Zoido más aclaraciones sobre la ley por lo que el Ministro ha sido más específico 'No solo no tararear será terrorismo, también lo será tararearlo con desgana. El himno hay que tararearlo con emoción, con lágrimas en los ojos, me cago en mi puta vida ya'.

El Ministro ha comentado que cada español tendrá que pasar un exámen de canto que acredite su capacidad para tararear de forma melódica y con sentimiento.

Finalmente tras concluir la rueda de prensa, Zoido se ha puesto en pie y ha comenzado a tararear el himno gritando 'chunda, chunda tachunda chun...' para desconcierto de los periodistas.