El nuevo emoticono de "No Me Gusta" en Facebook es la cara de Rajoy

Hace tiempo que los usuarios de Facebook le pedían a la red social que terminase con su imperio del buen rollo. Querían otras opciones al margen del icónico Me Gusta. Querían poder expresar rechazo. Asco. Dolor. Vómito existencial.

Aunque aún se encuentra en fase experimental, Mark Zuckerberg asegura que el presidente español está siendo muy aceptado como símbolo universal del rechazo. Ni la caca con ojos ni la esvástica han logrado generar tanto consenso entre tantos usuarios: nada da más grima que Rajoy.

"Quizás se trate de esa mezcla de estupidez, maldad e indiferencia en su mirada lo que le está encumbrando como nuevo emoticono del No Me Gusta" explica el creador de Facebook.

Como era de esperar, la noticia no ha sido muy bien recibida entre las filas del Partido Popular, temerosos de que su líder se convierta en la expresión mundial de lo peor. Sin embargo, algunos analistas políticos auguran que esto incluso podría ser positivo para Rajoy, ya que cuanto peor es su imagen pública, más votos consigue.

Lo que sí podemos afirmar es que al mismo Rajoy no le ha gustado nada ser el nuevo emoticono del No Me Gusta. Y así lo ha mostrado en su propio perfil en la red social: marcando el anuncio de Facebook con el símbolo de su propia cara.