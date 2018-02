Un nuevo vídeo nos descubre a Rajoy bailando twerking

Este fin de semana, Rajoy asistió a una boda del hijo de un amigo suyo en Murcia. Las imágenes que se filtraron, donde el presidente bailaba al ritmo de 'Mi Gran Noche' de Raphael ya se han viralizado. Sin embargo, eso era la punta del iceberg, ya que esta mañana, se han filtrado un nuevo vídeo donde podemos ver a Rajoy bailando twerking.

Según testimonios, después de bailar la canción de Raphael, el presidente se vino arriba: “Estaba eufórico. Tenía un subidón terrible. Ya le dijimos que no se juntara tanto con Rivera.”

En plena fiebre musical, Rajoy se arrancó la ropa quedándose en calzoncillos, y pidiéndole al dj que pusiera 'Busta Rhymes - #TWERKIT (Explicit) ft. Nicki Minaj'. El dj nos cuenta: “Al principio pensé que le había dado una embolia, después descubrí que estaba intentando pronunciar un título de canción en inglés.”

Con la música en marcha y con total desparpajo, el presidente español se lanzó a la pista a mover el trasero frenéticamente. Maria Antonia, una de les invitadas de la boda, declara: “ Madre mía ¡Qué movimientos! ¡Parecía que tuviera el diablo en el ojete!”

Según los asistentes, el presidente pasó de una canción a otra sin parar, y estuvo más de media hora dándolo todo. Las reacciones no se han hecho esperar, y por lo que hemos podido saber, Puigdemont está preparando un contraataque y se ha apuntado a pole dance. El presidente catalán nos dice: “De momento me cuesta hacer la vertical en la barra, pero no dejaré que España nos robe el ritmo.”