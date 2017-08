3 / 5

Durante el concurso, el venezolano se enfrentará a famosos españoles de la talla de "la actriz esa que salía en la serie esa que hicieron hace poco", o también "el humorista ese que ganó no sé qué el concurso" e incluso contra "la verdad que no tengo ni zorra de quién es, pero es que ni zorra idea, te juro que me lo preguntas a punta de pistola y me tienes que matar porque no me sale el nombre", entre otros menos conocidos.