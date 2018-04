Pablo Casado termina un posgrado de Princeton al completar un sudoku en Fuenlabrada

El currículum del Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular no deja de crecer y así lo demuestran sus numerosos títulos internacionales. A su posgrado de Hardvard realizado en Aravaca ahora se le une otro concedido por la prestigiosa universidad de Princeton tras una semana rellenando un sudoku.

Lamentablemente el tachar una casilla le quitó puntos y no pudo sacar Matrícula de Honor.

"Lo cierto es que no ha sido fácil y me he esforzado mucho", asegura el diputado. "Fueron momentos muy intensos y a veces incluso pensaba en tirar la toalla, sobre todo cuando me quedé atascado en una casilla que no sabía si ahí iba un 4, un 7 o un 9. Días después descubrí que en realidad iba un 8. Pero hay que esforzarse para conseguir resultados".

Cristina Cifuentes también se apuntó, aunque rellenó todos los huecos con "7,5" y no pasó el examen.

Pablo Casado no descarta seguir obteniendo títulos académicos allá donde va. Fuentes internas del partido nos han asegurado que su próximo proyecto será colorear un dibujo de la Patrulla Canina para titularse en Bellas Artes, aunque se desconoce todavía la localidad donde podría cursarlo. "Es posible que si lo realiza en Albarracín pueda contar como que lo hizo en Oxford", nos comentan.