Tras conocerse su imputación por presuntas coacciones y pertenencia a organización criminal, el periodista Paco Marhuenda ha enfrentado la situación con sorprendente entereza. Lejos de perder los nervios, Marhuenda ha hecho lo que todo hombre de derechas de bien haría en sus circunstancias: afiliarse a Podemos.

“Hace tiempo dije que los podemitas acogían a corruptos. Bien, pues yo soy corrupto. ¡Y me he hecho de Podemos! ¡BOOM! ¿Quién es el mentiroso? ¿Dónde está vuestro Dios ahora?”, exclamaba el periodista, visiblemente ¡ alterado.

El ex colaborador de La Sexta ha confesado haber experimentados ciertas dificultades durante el proceso de darse de alta en el partido: “por mucho que buscaba, no encontraba el Círculo Podemos Neoliberales. Así que me hecho del Círculo Podemos Cannábico. Nadie sospechará nada. Me sé como mínimo tres canciones de Bob Marley” afirmaba el polemista.

La Razón titulará en su portada de mañana “Imputada otra rata podemita por corrupción (la primera de muchas)”, junto a una foto del periodista vestido con una camiseta de Kortatu.

Con esta maniobra, Marhuenda espera convertirse héroe y ser recordado como un kamikaze, un mártir, un soldado suicida de la yihad de la derecha española. Que es la yihad buena.