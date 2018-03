Papagayo adiestrado aprueba oposiciones a notaría

Cuando se comenta que el sistema de oposiciones español está anclado en el siglo XIX, preparadores y tribunales suelen negar la mayor, escudándose en que el sistema actual funciona y sirve para elegir a los mejores entre los mejores. Desde hoy, este selecto Hall of Fame contará con Pinki, un papagayo venido de las Canarias.

“Greeeeek… Siempre supe que lo de Loro Park no tenía futuro y se me da bien repetir cosas sin entenderlas. Así que pensé, ¿por qué no? ¡Greeek! ¡Galleta! ¡Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio! ¡Greeek!”, relata Pinki, el flamante nuevo notario de Tenerife.